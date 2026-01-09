俳優の藤原竜也（４３）が９日、都内で主演舞台「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」（１０日、東京芸術劇場プレイハウスで開幕）の公開ゲネプロを行った。日本を代表する作家・村上春樹さんが１９８５年に発表した同名長編小説を、フランス人のフィリップ・ドゥクフレ氏による演出・振付で初めて舞台化した。藤原は「非常に楽しみで、緊張感をもって初日に届けられる。村上ワールドは難解な戯曲。今までの演劇と