◇ラグビー全国大学選手権決勝明大―早大（１１日、ＭＵＦＧ国立）学生日本一を決める大学選手権決勝は、１１日にＭＵＦＧ国立で早大―明大による伝統の早明戦を迎える。９日は試合登録メンバーが発表され、対抗戦王者の明大は、１年生の古賀龍人がＦＢで先発に入り「うれしいけど（部員）全員の気持ちを背負っているので。責任を持ってやりたい」と、表情を引き締めた。早大のトイメンには、日本代表ＦＢの矢粼由高