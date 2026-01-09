9日、タレントの加藤綾菜さんがインスタグラムを更新。夫の加藤茶さん、鈴木奈々さんと共に、ウニ専門店で新年会を行ったことを報告しました。【写真を見る】【 加藤綾菜 】夫・加藤茶の健康願う「特別な一杯」丼のウニは初競り3500万円の縁起物から「長寿を願ってゲン担ぎ」綾菜さんは「加トちゃんの健康と長寿を祈ったゲン担ぎ」として、店の社長から「縁起物の初競りで3500万で競り落とされた雲丹を使った特別な一杯」をプレ