俳優の藤原竜也が10日、2月1日まで東京・池袋の東京芸術劇場 プレイハウスで上演する舞台『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』ゲネプロ前囲み取材に、共演の森田望智と参加した。日本を代表する作家、村上春樹氏による同タイトルの長編小説を初めて舞台化。“ハードボイルド・ワンダーランド”の私を藤原、“ハードボイルド・ワンダーランド”の司書と“世界の終わり”の遊女を森田が演じる。【写真】笑顔が可愛すぎ