「機動戦士ガンダムSEED」などを担当したアニメ監督の福田己津央氏(65)が9日、自身のXを更新。手術を受けていたことを公表した。福田氏は「年末にちょっと体の不具合が見つかって、今日手術しました。とりあえずタバコはやめたと宣言しておこう」とつづり、ベッドに横になっている写真を投稿した。福田氏は「機動戦士ガンダムSEED」のほか、「新世紀GPXサイバーフォーミュラ」「GEAR戦士電童」などを手かげている。この投