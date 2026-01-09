東京・大田区にあるマンションで男性が殺害された事件で、警視庁が、男性と同じ会社に勤める40代の男を逮捕する方針を固めたことがわかりました。【画像】現場検証に向かう警察官（実際の様子）8日、大田区大森北の自宅マンションで音響などの設備会社の社長・河嶋明宏さん（44）が刃物のようなもので刺されて血を流して倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。その後の捜査関係者への取材で、警視庁が任意で事情を