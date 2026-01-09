９日までの東京株式市場の週間値動きで、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、昨年１２月３０日比１２９０円８２銭（２・９８％）高の４万４６４６円８６銭だった。昨年末の米株式市場で、人工知能（ＡＩ）関連銘柄の上昇が株高を先導した流れを引き継ぎ、年明けの東京市場は半導体関連銘柄などを中心に大きく値上がりした。読売３３３を含む各指数が史上最高値を更新した。週半ばは反動による売り注文が増え