独自の競馬予想システムを使って多額の利益を得て、所得税およそ2億6200万円を脱税したとして、東京地検特捜部は男2人を所得税法違反の罪で在宅起訴しました。きょう（9日）在宅起訴されたのは東京・渋谷区の会社員で日本フットボールリーグ「アスルクラロ沼津」運営会社元代表の谷強被告（57）と東京・新宿区の会社役員、徳中棟梁被告（71）です。関係者によりますと、2人は日本中央競馬会などが開催するレースで、独自のシステム