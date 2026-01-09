1月9日、日本テレビ系『ZIP！』に、有村架純がVTR出演。年末年始について明かした。【関連】有村架純、撮影時は常に緊張の連続！役者魂を感じさせる“信念”語る「自分にできることって…」VTR内で、“年末年始の過ごし方”について、有村は、「仕事を忘れそうになりながら。好きな時に寝て好きな時に食べて。年越しはおうちで家族でのんびりおしゃべりしながら」「とにかく人様に見せられるものでもない姿で過ごしてましたよ」と