トルコで目撃されたのは、建物の屋根が丸ごと吹き飛ぶ瞬間。この日の風の強さは、倒木などが起きやすいとされる風速約20メートル。注意喚起されていた中、恐れていた事態が起こってしまいました。天井がなくなったことで被害がはっきり分かる状況になっています。冬の嵐の影響は海沿いの地域でも。地中海近くの造船所では、鉄でできた巨大なクレーンが左右にゆらゆらと揺れています。そして、強風に耐えられなかったのか、柱の真ん