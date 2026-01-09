山梨県の大月市と上野原市にまたがる扇山（１１３８メートル）で８日に発生した山林火災は、自衛隊も参加して９日も消火活動が行われたが鎮圧に至らなかった。焼損面積は約１６ヘクタールに及んだ。火が麓の集落まで５０メートルに迫った場所もあり住民らは２日目の不安な夜を過ごすことになった。上野原市消防本部によると、出火したのは山の中腹付近とみられ、積み上げられた木材が激しく燃えていたという。普段は火の気のな