９日午後６時５６分頃と同８時２４分頃、秋田県内陸北部を震源とする地震があり、同県鹿角市で震度４を観測した。気象庁によると、震源の深さはいずれも約１０キロ、地震の規模を示すマグニチュード（Ｍ）はそれぞれ４・３、４・２と推定される。一方、同日午後８時８分頃には、千葉県北東部を震源とする地震もあり、同県大網白里市で震度４を観測した。震源の深さは約３０キロ、Ｍ４・７と推定される。