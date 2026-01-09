東京・渋谷にあるケバブ店で目撃されたのは、店員の前で堂々と備品を盗んでいく人物の姿でした。盗まれた備品は店員の目の前にありました。したたる肉汁の音と食欲をそそる香りを振りまくケバブ店。24時間営業の店舗で事件が起きたのは8日未明のことでした。午前3時半ごろに店を訪れた若者グループ。1人が料理を注文している際、画面手前の1人が店の備品に目を付けます。「これヤバい…」とつぶやきながら手を伸ばしたのは、BGMを