９日午後８時８分ごろ、千葉県で震度４、茨城県で震度３、東京都と神奈川、埼玉両県で震度２の地震があった。気象庁によると、震源地は千葉県北東部。震源の深さは約３０キロ、地震の規模はマグニチュード（Ｍ）４・７と推定される。神奈川県内で震度２となったのは、横浜市鶴見区、神奈川区、中区、港北区、緑区、川崎市中原区、宮前区。茅ケ崎市や厚木市などで震度１を観測した。