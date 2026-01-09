スターバックスの2026年「バレンタイン」は、いつまで？今年、スターバックスのバレンタインの始まりは、カカオの“深み”を楽しむ2つのビバレッジで飾られます。2026年1月14日（水）より販売される「カカオ & ストロベリー ムース フラペチーノ®」と「カカオ ムース ラテ」。濃厚なカカオに、甘酸っぱいストロベリーやなめらかなムースを重ねた上品な味わいを楽しめます。商品名「カカオ & ストロベリー ムース フラ