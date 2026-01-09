９日、ボブ・アイガー氏（左）と握手を交わす丁薛祥氏。（北京＝新華社記者／姚大偉）【新華社北京1月9日】中国の丁薛祥（てい・せつしょう）共産党中央政治局常務委員・国務院副総理は9日、米ウォルト・ディズニーのボブ・アイガー最高経営責任者（CEO）と北京で会見した。