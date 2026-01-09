関西に根ざしながらも、国際的な視野を持つ立命館大学。華やかな表舞台とのギャップが、意外性として話題を呼んでいます。All About ニュース編集部は12月4〜5日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「名門大学出身の有名人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は立命館大学出身と聞いて驚く有名人」ランキングを紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：倉木麻衣／57票2位は歌手の倉