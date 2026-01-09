俳優藤原竜也（43）が9日、東京芸術劇場プレイハウスで、主演舞台「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」（10日〜2月1日、同所ほか）の囲み取材とゲネプロを行った。85年に発表された村上春樹氏の同名長編小説を初めて舞台化。現実と虚構を行き来する摩訶（まか）不思議な冒険譚（たん）で“世界の終り”と“ハードボイルド・ワンダーランド”という2つの世界が同時進行で描かれる。初日を前に「僕もこの年で初めての村上