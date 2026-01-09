言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、日常でよく耳にする「あの言葉」たちが登場します。頭を柔らかくして考えてみてくださいね。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□めきなぞ□□□□ょうそう答えを見る↓↓↓↓↓正解：とき正解は「とき」でした。▼解説それぞれの言葉に「とき」を入れると、次のようになります。・ときめき（時めき／胸