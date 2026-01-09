見附市で配水の増圧ポンプが故障した影響で1月8日から約660世帯で断水が発生しています。市は9日、最短で11日に生活用水が、12日に飲用として使用できる見込みと発表しました。見附市によりますと配水池に水をくみ上げる増圧ポンプの基盤が故障し、8日午後8時ごろから上北谷地区など市内約660世帯で断水が続いています。市は公民館など7か所に給水所を設置し飲料水や簡易トイレを配布していて朝から多くの市民が駆けつけていました