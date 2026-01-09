Photo: Gizmodo編集部 使いやすいかどうかはさておき、めちゃくちゃおもしろいアプローチだよね。CES 2026でRazerが見せてきたコンセプトモデルは、スマートグラスとは別ルートの「AIウェアラブル」でした。見た目はヘッドホンで、左右のハウジングの側面に2つのカメラを仕込み、ユーザーが見ているものをAIと共有できるというコンセプト機「Project Motoko」です。AI-native wireless heads