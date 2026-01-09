女性VTuberタレントグループ“ホロライブ”を題材にした「一番くじ ホロライブ 〜Villain Style〜」が、1月10日（土）から、「ローソン」や書店、「一番くじ公式ショップ」などで順次発売される。【写真】大神ミオや角巻わためも！ヴィラン衣装がかっこいい景品一覧■衣装の細部にまでこだわりが今回登場する「一番くじ ホロライブ 〜Villain Style〜」は、“ヴィラン”がテーマのオリジナル衣装に身を包んだホロライブメン