福岡県警嘉麻署は9日、嘉麻市鴨生付近の道路上で8日午後1時15分ごろ、通行中の児童らが見知らぬ男性からつきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男性は50から60代、身長165くらいの小太り。赤色セーター、黒色ズボンを着用していたという。