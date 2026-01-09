ブンデスリーガ１部は15節、２部は17節までが終了し、現在はウインターブレイクに入っている。ここでは、日本人選手の出場時間、役割、チームへの貢献や活躍度をチェックし、前半戦のパフォーマンスを総括する。ドイツメディア式に、最高点を１、最低点を６で採点してみたい。―――◆―――◆―――藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／MF）公式戦18試合（1662分）出場０ゴール・４アシスト採点３新加入ながら、16位に沈むチームに