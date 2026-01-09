貴重な駿府城の絵図が一般公開に 2025年、山梨県で見つかった駿府城の平面図が描かれた貴重な絵図の一般公開が始まりました。 【写真を見る】350年前の「駿府城絵図」天守や建物の配置描く貴重な資料が一般公開 2025年8月に山梨で発見=静岡市歴史博物館 静岡市歴史博物館で1月7日から公開されているのは、姫路藩主・酒井家に伝わってきた駿府城の城郭図の写し、「伝酒井家旧蔵駿府御城内絵図」です。 この絵図は2025年8月に山