1月9日午後8時8分ごろ、千葉県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。 【写真を見る】千葉県で最大震度4を観測するやや強い地震 茨城、埼玉、東京、神奈川、栃木、群馬、静岡などで揺れ 津波の心配なし【地震情報】 気象庁によりますと、震源地は千葉県北東部で、震源の深さは約30km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。 この地震による津波の心配はありません。 最大震度4を観測したのは