警察のほうを向いたあと視線を下に落とし、車両に乗り込んでいく眼鏡姿の男。就寝中の女性の部屋に忍び込み、現金などを盗んだ疑いで逮捕された韓国籍のチョ・ヒョンギ容疑者（44）。チョ・ヒョンギ容疑者：人の家に入るのが好きでストレス発散になる。警視庁によりますとチョ容疑者は塀を乗り越えてマンションの敷地内に侵入。鍵のかかっていない部屋を手当たり次第に探したといいます。被害に遭った女性の部屋はオートロックでし