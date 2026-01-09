ファンイベントに登壇し、ポーズをとるJ1神戸の乾（左から2人目）、スキッベ新監督（同3人目）ら＝9日、神戸市J1神戸が9日、神戸市の練習場で始動し、ランニングやボール回しで1時間半ほど体を動かした。J1清水から加入した元日本代表のMF乾は、ファンを招待したイベントに登壇し「素晴らしいチームに来られて楽しみ。ポジション争いも激しいチームなので、がつがつやっていく」と意欲的に語った。リーグ3連覇を狙った昨季は5