石川県の穴水湾では能登半島地震の被害をくぐりぬけ、大きく育った2年ものの「能登かき」の収穫が始まっています。身が大きく、濃厚な味わいが特徴の「能登かき」。石川県の穴水湾では8軒がカキの養殖を営んでいますが、2年前の能登半島地震ではほとんどの養殖場が少なからず被害を受けました。あれから2年、震災前に海に沈めたカキの稚貝が地震や津波を乗り越え、大きく育って収穫できるようになりました。かき養殖業河端譲さん