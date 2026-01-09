打撃練習をする松下選手＝６日、南足柄市運動公園野球場南足柄市出身で、昨秋のプロ野球ドラフト会議で東京ヤクルトスワローズから１位指名を受けた内野手の松下歩叶（あゆと）選手（２２）＝法政大＝が６日、市運動公園野球場で自主練習を行った。走攻守の三拍子がそろうスラッガーは「まずは開幕スタメンをつかむため１、２月でアピールしていきたい」と力を込めた。昨年１２月２９日に帰省して以降、元日も欠かさず練習に励