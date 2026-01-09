ソフトバンクの近藤健介外野手が９日、鹿児島・天城町で合同自主トレを公開した。ピラティスを取り入れたウォーミングアップから、ランニング、打撃練習とみっちり行い、「今のところ状態はいい。順調に来ているかな」と、充実した様子。速球への対応力向上へ「スイングの幅」を見つめ直し、リーグ３連覇へ、打のかじ取り役を担う。広島・大盛、オリックスの西川、石川、平沼、オイシックス・渡辺、ロッテ・藤岡、ヤクルト・武