（キャスター）「桜島大正噴火」について取材した記者とお伝えします。 （記者） 「桜島大正噴火」は20世紀国内最大の火山噴火で今月12日に112年を迎えます。これまで繰り返されてきた桜島の大規模噴火。その歴史から避難の備えを考えます。 大正噴火は1914年1月12日、桜島の西側と東側の2か所の山腹で発生しました。噴火の後にはマグニチュード7.1の地震が発生。この地震による被害も合わせ58人が犠牲になりまし