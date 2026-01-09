9日午後8時24分頃、秋田県内陸北部を震源とするマグニチュード4.2の地震が発生し、秋田県で最大震度4を観測しました。この地震による津波の心配はありません。地震の概要9日午後8時24分頃、秋田県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は秋田県内陸北部(北緯40.3度、東経140.9度)で、震源の深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は4.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。震度3以上が観測された