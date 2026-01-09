秋田朝日放送 ＪＲ奥羽線では、７日からの積雪で木が折れたり枝が垂れ下がったりして、９日に東能代駅から弘前駅の間で列車が運行できなくなりました。 ＪＲは木の伐採や除雪作業を進めていますが、９日も奥羽線の東能代から弘前の間で終日運転を見合わせました。東能代と大館の間は１０日の始発から運転を再開する見込みです。大館と弘前の間は多くの倒木が確認されているほか設備の被害もあり、復旧に時間がかかるとして