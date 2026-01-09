秋田朝日放送 湯沢市で受験を控える中学生に「落ちないりんご」が贈られました。 １９９１年に東北地方で大きな被害をもたらした台風にも耐えたことから名付けられた「落ちないりんご」。ＪＡこまちは、１９９３年から縁起物として高校受験を控える地元の生徒にプレゼントしています。今年のリンゴは猛暑や渇水の影響で小ぶりですが、クマなどの食害に耐えたリンゴです。稲川中学校の３年生４１人に贈られました。県立高校