秋田朝日放送 秋田市の住宅街で火事があり、全焼した火元の住宅から１人の遺体が見つかりました。 火元の８１歳の男性と連絡が取れていません。 ９日午前１０時半ごろ、秋田市泉北の住宅の女性から「自宅の居間から火が出ている」と消防に通報がありました。加藤良三さん（８１）の家から出火し、火元の木造２階建ての住宅と隣接する住宅のあわせて２軒が全焼するなどしました。焼け跡から男性の遺体が見つかり、火は午