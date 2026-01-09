男鹿市の男鹿水族館GAOで、ホッキョクグマの出産報告会が開かれます。担当飼育員による出産・育児などの解説を聞くことができます。 先月4日、GAOでは5年ぶり3例目となるホッキョクグマの赤ちゃんが誕生しました。これに伴い、ホッキョクグマの担当飼育員による「ホッキョクグマ出産報告会」が開かれます。モモと豪太の同居から、出産・育児までを解説するトークイベントです。ホッキョクグマ出産報告会は10日(土)ʍ