ツエーゲン金沢が9日、明治安田J2・J3百年構想リーグに向けた新体制を発表した。選手の新背番号も発表になり、新加入選手のFWブワニカ啓太が9番、MF土佐陸翼は7番をつける。また既存選手でDF松本大輔が4番から55番に、DF櫻井風我が5番から71番に、FW大澤朋也は49番から18番に変更となった。1 GK白井裕人2 DF長峰祐斗3 DF畑尾大翔6 DF村田航一(←水戸)7 MF土佐陸翼(←栃木C)8 MF大山啓輔9 FWブワニカ啓太(←いわきFC)10 FWパト