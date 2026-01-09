アスルクラロ沼津は9日、横浜F・マリノスからDF埜口怜乃(19)を育成型期限付き移籍で獲得したと発表した。期間は26年6月30日まで。横浜FMと対戦するすべての公式戦に出場できない。同選手は25年に横浜FMユースからトップ昇格。しかし1年目の昨季は試合出場はなかった。クラブを通じ「沼津のJリーグ復帰のために全身全霊、強い覚悟をもって戦います」とコメントしている。