MLBロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平（31）をめぐり、米専門局「MLBネットワーク」が1月7日を「Shohei Day」として終日特集する異例の編成を行った。ドジャース関連情報を発信する「Dodgers Nation」がX（旧Twitter）で伝え、背番号17にちなんだ記念日の誕生が大きな注目を集めている。 【画像】大谷翔平、新CMは“知的なメガネ姿”で先生に変身！ 「反則級」「リアルスーパーマン」