6人組グローバルボーイズグループ・DXTEEN（ディエックスティーン）が9日、東京・有明アリーナで『2026 DXTEEN ARENA LIVE 〜FULL OUT！〜』を開催。初の単独アリーナ公演となった。【ライブ写真】炎の特攻より熱い…DXTEENスパンコールがちりばめられたブラック衣装に身を包んだメンバーが一人ひとりステージに姿を現すと、会場はNICO（ファンネーム）の大歓声に包まれた。ライブは、今回が初披露となる「BRING THE FIRE」で