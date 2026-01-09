「テレビ朝日ビッグスポーツ賞」の表彰式に出席した体操の橋本大輝＝9日、東京都内2025年に活躍したスポーツ選手や団体を表彰する「テレビ朝日ビッグスポーツ賞」の表彰式が9日、東京都内で開かれ、体操男子で世界選手権個人総合3連覇を果たした橋本大輝は「体操ニッポンをもっと強くできるよう頑張っていく」と語った。26年は2月のミラノ・コルティナ冬季五輪などビッグイベントが続く。サッカーで6月開幕のW杯に臨む日本代表