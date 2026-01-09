山梨・上野原市の扇山で起きた山火事は、発生から30時間以上がたった今も燃え続けています。9日午後5時ごろ、山梨・上野原市の空から撮影した映像では、山の斜面に赤い炎が確認できます。山の頂上付近に一筋、赤く燃えているのが分かりますが、カメラを下に送っていくと、すぐそこには住宅があります。火の手が住宅のすぐ裏手に迫っています。澄んだ空に映える富士山、その手前では山から白い煙が立ち上っています。広範囲にわたり