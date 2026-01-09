９日午後８時８分頃、千葉県北東部を震源とする地震があり、同県大網白里市で震度４を観測した。気象庁によると、この地震による津波の心配はない。震源の深さは約３０キロ、地震の規模を示すマグニチュードは４・７と推定される。主な震度は以下の通り。▽震度４千葉県大網白里市▽震度３千葉県茂原市、東金市、山武市、九十九里町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、千葉市若葉区、市原市、