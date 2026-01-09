2026年3月27日に58歳の誕生日を迎えるベーシストのウエノコウジ(the HIATUS / Radio Caroline)が、東京・新代田FEVER、京都・磔磔、神奈川・横浜THUMBS UPの3会場でバースデーライブ＜ウエノコウジ58歳誕生祭〜1×1×3〜＞を開催する。東京と京都公演には、長年の盟友であり“古市コータロー with ウエノコウジ”でもお馴染みの古市コータロー(THE COLLECTORS)と、“TASOGARE BUDDY”でバディを組む藤井一彦(THE GROOVERS)、そして