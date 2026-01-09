俳優の光石研が9日、都内で行われたテレビ朝日 金曜ナイトドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』(1月9日スタート 毎週金曜23:15〜 ※一部地域を除く)の記者会見に松田龍平、高橋ひかる、大倉孝二、水澤紳吾、片山友希とともに登壇した。光石研今作は、主演の松田が企画段階から参加。独特な世界観について、松田は「探偵なんですけど、僕があまり走ったり、アクションをしたくないというところから始まって……簡単に犯人を捕