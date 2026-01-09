REIKOが、1月12日にリリースする新曲「Lullaby」のジャケット写真を解禁した。また「Lullaby」のショート音源が本日20時よりTikTok、YouTube、Instagramで先行配信となった。「Lullaby」は、消えない愛を描き出したバラード曲だという。もう一度だけ時を巻き戻したいと願う切実な感情を描いたエモーショナルなメッセージが届けられる作品に仕上がっているとのことだ。今作は、TBS系列『ひるおび』1月エンディングテーマに起用され