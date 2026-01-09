水瀬いのりが、2025年秋に開催したライブツアー＜Inori Minase 10th ANNIVERSARY LIVE TOUR Travel Record＞のBlu-rayを3月11日に発売することを発表した。＜Inori Minase 10th ANNIVERSARY LIVE TOUR Travel Record＞は、水瀬のアーティストデビュー10周年という大きな節目を記念して、7都市8公演にわたり開催されたアニバーサリーツアー。ライブ本編では、ベストアルバム『Travel Record』と2ndハーフアルバム『Turquoise』の2作