SEKAI NO OWARI・Nakajinが、ソロプロジェクト第三弾「Satellite」を1月16日に配信リリースすることを発表した。本作もNakajin自らが楽曲のプロデュースを手がけ、エレクトロニックなサウンドを軸にしながらも、爽やかながらも骨太なグルーヴが躍動するUKガラージをベースとしており、随所に優しさや懐かしさを感じさせる作品になっているという。タイトル通り「Satellite」を想起させる宇宙感漂う近未来的なサウンドと “Can you