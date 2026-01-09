日本野球機構（ＮＰＢ）の新人選手研修会が９日、都内で行われ、審判員４名を含む１１９名が受講した。今年の新人研修会では新たに「オンラインカジノについて」の講義が行われた。昨年、複数の球団でオンラインカジノを利用した賭博が発覚し、選手らが書類送検されたことを受け、注意喚起が行われた。受講した阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝は「画像で見た感じ、本当に違法な感じがしませんでした